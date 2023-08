Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, B33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B33 - Auffahrt AS Steißlingen in Richtung AK Hegau - Polizei sucht Zeugen (24.08.2023)

Steißlingen, B33 (ots)

Die Verkehrspolizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 33 zwischen der Anschlussstelle Steißlingen und dem Autobahnkreuz Hegau ereignet hat. Gegen 11.30 Uhr führte die Straßenmeisterei Welschingen im Bereich der Auffahrt auf die B33 an der AS Steißlingen in Fahrtrichtung AK Hegau Mäharbeiten am rechten Grünstreifen durch. Aufgrund der Breite des Mähfahrzeugs leitete ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei die auffahrenden Fahrzeuge auf Handzeichen über die Rechte der beiden Durchgangsfahrbahnen an dem Arbeitsgerät vorbei. Im Zuge dessen forderte er einen 36-Jährigen mit einem Ford Transit durch Winken auf, an der Mähmaschine vorbeizufahren. Dabei kam es zu einem Streifunfall mit einem von hinten, aus Richtung Radolfzell kommenden Lastwagen eins 59-Jährigen, der bereits auf der rechten Spur in Fahrtrichtung AK Hegau unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, bittet die Polizei nun Zeugen des Unfalls, sich unter der Tel. 07733 9960-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell