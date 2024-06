POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in Hachenburg. Zeugen gesucht!

Rennerod (ots) - Am Sonntag, den 02.06.2024, gegen 19:20 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Westerburg über ein unsicher geführtes Fahrzeug in der Ortslage Rennerod in Kenntnis gesetzt. Der PKW konnte im renneroder Industriegebiet angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei wurden frische Unfallspuren an der Fahrzeugfront festgestellt. Die stark alkoholisierte ...

