Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 01.07.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Im Höhenweg in Eschwege, gegenüber Haus Nummer 80, ist ein grauer VW Tiguan von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. An dem Tiguan ist dabei ein Schaden am rechten, vorderen Stoßfänger in Höhe von 1500 Euro entstanden. Es kommen zwei mögliche Unfallzeiträume in Betracht, zwischen Donnerstag 14.00 Uhr und Freitag 05.00 Uhr oder zwischen Freitag 14.00 Uhr und Samstag 05.00 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich außerdem am Samstag zwischen 08.00 Uhr und 09.00 Uhr in der Bischhäuser Straße in Waldkappel. Im besagten Unfallzeitraum war ein auf einem Privatgrundstück befindlicher Stabgitterzaun aufgrund der Spuernlage in Folge eines Wendemanövers durch einen bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Nach ersten Zeugenhinweisen kommt offenbar ein weißer Mercedes Sprinter mit MZ-Zulassung (weiteres bekannt) als verursachendes Fahrzeug in Betracht. Die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer dauern noch an. Der Sachschaden an dem Zaun ist in dem Fall noch nicht beziffert.

Wildunfall

Auf der Landesstraße L 3334 zwischen Waldkappel und Bischhausen hat am Montagmorgen um 03.35 Uhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Waldkappel mit seinem Wagen ein Reh erfasst. Das Tier verendete noch am Unfallort. Der Schaden am Wagen des Mannes beträgt 2000 Euro.

Polizei Sontra

Beim Ausparken anderes Auto angefahren; Schaden 3000 Euro

Ein 64-Jähriger aus Sontra ist am Sonntagmittag beim Ausparken mit einem geparkten Auto kollidiert. Der Mann wollte in der Knappestraße gegen 12.50 Uhr aus einer Parklücke ausparken, verursachte dabei dann einen Schaden in Höhe von 2000 Euro an einem geparkten Pkw. An seinem eigenen Wagen entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Windschutzscheibe mit Butter beschmiert; Polizei sucht Zeugen

Bei den Beamten in Sontra ist am Sonntag ein Sachverhalt angezeigt worden, wonach Unbekannte sich einen schlechten Scherz erlaubt haben und die Windschutzscheibe an einem rot-weißen VW T-Roc (Pkw der Feuerwehr) mit Butter beschmiert haben, so dass eine Inbetriebnahme des Fahrzeugs im Einsatzfalle erschwert gewesen wäre. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Samstag 18.00 Uhr und Sonntag 12.00 Uhr in der Straße "Kirchpark". Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Wildunfälle

Am Sonntagmorgen ist ein 38-jähriger Autofahrer aus mit einem Reh zusammengestoßen. Der Mann war gegen 04.55 Uhr auf der K 24 von Röhrda in Richtung Grandenborn unterwegs. Das Tier lief nach dem Aufprall in die angrenzende Feldgemarkung davon. Der Unfallschaden wird mit 2500 Euro angegeben.

Ein Schaden von 4000 Euro entstand außerdem am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr auf der B 7 zwischen Datterode und Wichmannshausen. Eine 53-jährige Autofahrerin aus Waldkappel hatte hier ein Reh erfasst, welches nach dem Aufprall dann ebenfalls davonlief.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell