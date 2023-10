Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unsittlich berührt

Polizei nimmt alkoholisierten 29-Jährigen fest

Darmstadt (ots)

Eine Streife des 2. Polizeirevier hat am Dienstagmorgen (3.10.) einen 29 Jahre alten, alkoholisierten Mann vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, eine Frau unsittlich berührt zu haben. Gegen 8.45 Uhr alarmierte die 45-Jährige über Notruf die Polizei und gab an, dass ihr ein Unbekannter im Bereich der Rheinstraße im Vorbeigehen an die Brust gefasst hätte. Eine sofort alarmierte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen aufgrund der Beschreibung an einer Haltestelle in der Maria-Göppert-Straße identifizieren und festnehmen. Der Mann, der in Weiterstadt gemeldet ist, war offensichtlich stark alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Zur Blutentnahme kam er auf die Wache, wo Strafanzeige wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell