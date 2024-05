POL-WES: Kreis Wesel - Schwerpunkteinsatz "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr"

Xanten (ots) - In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, gegen 04:10 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Täter in ein Zweifamilienhaus am Veener Weg einzubrechen. Die 68- jährige Bewohnerin des freistehenden Hauses bemerkte ungewöhnliche Geräusche, denen sie nachging und konnte dabei zwei unbekannte Männer außen an ihrem Badezimmerfenster erkennen, die ...

