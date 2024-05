Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Hausbewohnerin überrascht Einbrecher - Zeugensuche

Xanten (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, gegen 04:10 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Täter in ein Zweifamilienhaus am Veener Weg einzubrechen.

Die 68- jährige Bewohnerin des freistehenden Hauses bemerkte ungewöhnliche Geräusche, denen sie nachging und konnte dabei zwei unbekannte Männer außen an ihrem Badezimmerfenster erkennen, die versuchten dieses aufzuhebeln. Die Xantenerin machte auf sich aufmerksam, woraufhin beide Täter in Richtung des nahegelegenen Waldes flohen.

Die Täter werden als männlich, schlank und bekleidet mit jeweils schwarzen Kapuzenpullovern, beschrieben.

Ein Eindringen in das Wohnhaus gelang den Tätern nicht.

Die Polizei sucht Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden auf der Polizeiwache West in Kamp- Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen genommen.

/cd Ref.240530-0441

