POL-PDWIL: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Walsdorf (ots) - Am 11.12.2023 gegen 09:05 Uhr lieferte ein 61-jähriger LKW-Fahrer einer ausländischen Spedition mit seiner Sattelzugmaschine ein einzelnes Fenster aus. Dieses sollte er in Berndorf zustellen. Das Navigationsgerät schickte ihn durch ein Wohngebiet in Walsdorf im Bereich der Bachstraße, welches aufgrund des engen Straßenverlaufs nicht für das Befahren von LKW geeignet war. Der LKW-Fahrer ließ sich ...

mehr