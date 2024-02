Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Zeugen nach Autodiebstahl gesucht

BMW X3 (DI-GO 625) entwendet

Babenhausen (ots)

Nach einem Autodiebstahl in der Zeit von Sonntagnachmittag (4.2.) bis Montagmorgen (5.2.) hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Gegen 9.30 Uhr am Montag bemerkten Zeugen, dass der BMW X3 mit dem amtlichen Kennzeichen in der Frankfurter Straße entwendet wurde. Das Fahrzeug war dort seit 14 Uhr am Vortag abgestellt. Wie die bislang noch unbekannten Täter das Auto öffnen und starten konnten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zu den Kriminellen oder dem Verbleib des Wagens nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell