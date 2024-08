Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Radfahrerin übersehen und leicht verletzt

Bad Dürkheim (ots)

Leicht verletzt wurde am heutigen Mittag gegen 14 Uhr eine 64-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Bad Dürkheim. Diese war mit ihrem Fahrrad (Pedelec) im Bereich der Kanalstraße in Richtung B37 unterwegs. Im Einmündungsbereich zum Triftweg missachtete eine 37-jährige Pkw-Fahrerin die durch Zeichen geregelte Vorfahrt und kollidierte mit der Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin zu Boden geschleudert und leicht am Knie verletzt. Diese musste im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus, zwecks weiterer Untersuchungen, verbracht werden. Am Fahrrad sowie am Pkw entstand nur geringer Sachschaden.

