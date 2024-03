Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Lobenstein (ots)

Am 25.03.2024, gegen 10.20 Uhr, befuhr die 79-jährige Fahrerin eines PKW in Bad Lobenstein die Hirschberger Straße aus Richtung Weißer Brücke kommend. Hier kam ihr eine Sattelzugmaschine mit Anhänger entgegen. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer fuhr in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Anhänger und dem PKW der Frau. An dem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer der Sattelzugmaschine entfernte sich pflichtwidrig in Richtung Wurzbach von der Unfallstelle. Die Frau blieb zum Glück unverletzt. Zum Kennzeichen des Sattelaufliegers ist das Fragment XXX-JN 64 oder JN 69 bekannt. (XXX steht für den unbekannten Kreiskenner) Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310, unter Nennung des Aktenzeichens: 0078071 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell