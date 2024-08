Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneuter Grünflächenbrand in Ebertsheim - Zeugenaufruf

Ebertsheim (ots)

Am Mittwoch den 21.08.2024 gegen 21:00 Uhr musste die Feuerwehr und die Polizeiinspektion Grünstadt erneut zu einem Grünflächenbrand in Ebertsheim ausrücken. Unbekannter Täter setzte in der Tiefenthaler Straße eine Grünfläche von 20 Quadratmetern in Brand, wobei das Feuer letztlich auch auf einen Zaun einer angrenzenden Firma überging. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Am Zaun entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Bereits drei Tage zuvor, am 19.08.2024 gegen 20:00 Uhr, kam es in der Lautersheimer Straße in Ebertsheim zu einem Grünflächenbrand von 10 Quadratmetern im Bereich des dortigen Grünabfallsammelplatzes. In beiden Fällen wurden Jugendliche in der Nähe der Brandorte gesichtet, welche Hinweise zur Aufklärung der Taten geben könnten. Seitens der Polizeiinspektion wurden Strafverfahren eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt.

