Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kabel entwendet

Gera (ots)

Gera: Durch unbekannte Täter wurde im Zeitraum des vergangenen Wochenendes (02.08 -05.08.2024) ein Starkstromkabel im Wert von mehreren hundert Euro von einer Baustelle in der Clara-Zetkin-Straße entwendet. Mitarbeiter des Bauunternehmens stellten das Fehlen des an einem Notstromaggregat betriebenen Kabels am Montagmorgen fest und informierten die Polizei. Zeugen werden gebeten sich bei der Geraer Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden (Bezugsnummer 0200647/2024). (AK)

