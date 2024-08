Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit um Parkplatz eskaliert

Gera (ots)

Gera: Am Montagvormittag (05.08.2024) eskalierte ein Streit auf einem Parkplatz in der Theaterstraße. Nachdem ein 46-Jähriger einen bisher Unbekannten PKW-Fahrer darauf aufmerksam machte, dass dieser auf einem Parkplatz für Personen mit besonderen Einschränkungen stand, kam es in der Fogle zur Auseinandersetzung. Der Beifahrer des PKW griff daraufhin den 46-Jährigen mit einem Faustschlag und einer mitgeführten Schaufel an, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zu den Umständen aufgenommen. (AK)

