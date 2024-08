LPI-G: Ermittlungen gegen 41-Jährigen eingeleitet

Greiz (ots) - Greiz: Kurz vor 13:00 Uhr befuhr der Fahrer (62) eines Pkw Peugeot gestern (05.08.2024) die Gotthold-Roth-Straße in Richtung Carolinenstraße. Hierbei geriet der 62-jährige Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Wand eines dortigen Hauses. Zum Glück blieb er selbst unverletzt. Allerdings entstand sowohl am Fahrzeug, als auch an der Hauswand Sachschaden. Die Greizer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr