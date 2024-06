Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 11.000 Euro Blechschaden bei Streifunfall auf der Schloßstraße (19.06.2024)

Hohenfels, Lkr. Konstanz (ots)

Insgesamt rund 11.000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall auf der Schloßstraße am Mittwochabend entstanden. Ein 20-jähriger Fiat-Fahrer war auf der Schloßstraße in Richtung Seelfingen unterwegs. In einer Rechtskurve kam es zum Streifunfall mit einem entgegenkommenden Omnibus eines 60-Jährigen. Am, Fiat entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro, am Omnibus in Höhe von rund 6.000 Euro.

