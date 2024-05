POL-ST: Mehrere Schwerverletze durch Motorradunfälle im Kreis Steinfurt

Steinfurt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwoch (08.05.2024) gegen 14.40 Uhr zwei Personen schwer und zwei leicht verletzt worden. Ein 56-jähriger Mann aus Ahaus fuhr mit seinem BMW 530 und einem Anhänger auf der Schöppinger Straße in Richtung Metelen. Als er nach links in eine Zufahrt am Samberg einbiegen wollte, überholte ihn ein 53-Jähriger aus ...

