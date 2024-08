Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Roller-Diebstahl scheitert

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Gescheitert ist der Versuch eines Diebs, in Enkenbach-Alsenborn ein Kleinkraftrad zu stehlen. Der Piaggio-Roller wurde am Montagnachmittag auf einem Verbindungsweg zwischen der Nogatstraße und der Straße "Am Pulverhäuschen" beschädigt aufgefunden. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Als die Beamten wenig später den Halter über den Fund informierten, stellte dieser erst fest, dass sein Roller verschwunden war.

Unbekannte Täter haben demnach zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr, und Montagnachmittag, 15 Uhr, das Grundstück des Fahrzeugeigentümers in der Nogatstraße betreten und sich an dem Zweirad zu schaffen gemacht. Allerdings kamen sie nicht weit: rund 500 Meter weiter ließen sie den Roller wieder stehen. Vermutlich gelang es ihnen nicht, den Motor zu starten. Zurück blieb allerdings ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise geben können, wer den Roller zu dem Verbindungsweg schob, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri

