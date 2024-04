Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung in Bockhorn - Zeugen gesucht!

Bockhorn (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend, den 25.04.2024, kam es nach vorangegangenen Streitigkeiten in einem Linienbus zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen auf dem Marktplatz "Am Markt" in Bockhorn.

Während der Auseinandersetzung, die sich gegen 19:40 Uhr ereignete, soll dann eine weitere männliche Person, die von einem Beteiligten kontaktiert wurde, mit einem Pkw hinzugekommen sein und einen Baseballschläger gegen zwei der Personen eingesetzt haben. Die Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Etwaige Zeugen dieser Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

