Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einsatz in Varel sorgt für Großaufgebot von Einsatz- und Rettungskräften - 14 Personen verletzt

Varel (ots)

In den heutigen Morgenstunden kam es nach Meldungseingang ab 07:17 Uhr zu einem Großaufgebot von Einsatz- und Rettungskräften in der Vareler Innenstadt. Ursächlich war ein Kohlenstoffmonoxid Austritt, der in einem Altersstift in der Oldenburger Straße festgestellt wurde. Es folgte die sofortige Evakuierung der rund 88 Bewohner sowie der Mitarbeiterschaft, von denen 14 Personen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden mussten. Die Einsatzkräfte richteten für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen Absperrmaßnahmen in der Oldenburger Straße ein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wonach von einem Gasaustritt im Heizungsraum im Kellerbereich ausgegangen wird. Nach entsprechenden Verriegelungs- und Belüftungsmaßnahmen konnte das Seniorenheim nach anschließender Messung der Feuerwehr wieder bezogen werden.

