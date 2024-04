POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Polizei sucht einen blauen Pkw!

Varel (ots) - Am Mittwoch kam es in der Zeit von 12:30 bis 13:00 Uhr zu einem Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Gertrud-Barthel-Straße. Einem älteren Herrn wurde die mitgeführte Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Im Anschluss wurde dreimal versucht, mit der in der Geldbörse befindliche EC-Karte Geld an Automaten abzuheben. Zum Glück scheiterten ...

