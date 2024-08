Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 44-Jähriger kassiert mehrere Anzeigen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Rollerfahrer hat am Sonntagabend in Enkenbach-Alsenborn die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Als der Mann den Streifenwagen erkannte, versuchte er, sich einer Kontrolle zu entziehen. Auf energische Ansprache durch die Beamten besann sich der Fahrer dann allerdings und stoppte.

Wie sich bei der anschließenden Überprüfung des 44-Jährigen herausstellte, stand er massiv unter dem Einfluss berauschender Mittel. Außerdem ergab die Recherche, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Doch damit nicht genug: Der Mann gab an, den Roller zuvor am Schwimmbad in Alsenborn "gefunden" zu haben. Das Zündschloss des Kleinkraftrades war jedoch ganz offensichtlich manipuliert worden - und der 44-Jährige hat einen selbstgefertigten "Schlüssel" bei sich, um das Zweirad zu nutzen. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab, dass der Roller im März 2024 in Fischbach gestohlen wurde.

Und zu guter letzt wurden bei der Durchsuchung des Mannes noch geringe Mengen Haschisch, Amphetamin und Ecstasy gefunden. Die Drogen wurden sichergestellt, und der 44-Jährige musste für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Auf ihn warten nun diverse Strafanzeigen. |cri

