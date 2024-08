Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Anblick der Polizei geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat eine Polizeistreife am Sonntagnachmittag in der Innenstadt entdeckt. Als der 35-Jährige seinerseits die Polizisten erblickte, ergriff er sofort die Flucht. Die Beamten konnten ihn jedoch nach kurzer Zeit einholen und stellen.

Unterwegs hatte der Mann versucht, mehrere Plastiktüten in der Kanalisation zu entsorgen. Den Polizeibeamten war das "Manöver" aber nicht entgangen. Sie stellten die Tüten sicher. Darin befanden sich insgesamt rund 150 Gramm Amphetamin und Haschisch sowie mehrere Tabletten, eine Feinwaage und einige hundert Euro Bargeld.

Bei der anschließenden Vorführung am Amtsgericht wurde der Untersuchungs-Haftbefehl gegen den 35-Jährigen in Vollzug gesetzt. Der Mann wurde noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell