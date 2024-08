Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bodenbrand von 300 Quadratmneter

Frankenstein (ots)

Am Samstagabend kam es in einem Waldgebiet zu einem Bodenbrand in Hanglage an drei unterschiedlichen Stellen. Neben 70 Einsatzkräften der Feuerwehren Frankenstein, Weilerbach, Hochspeyer und Otterbach befand sich zudem ein Rettungshubschrauber zur Fertigung eines Übersichtsbildes im Einsatz. Der Schaden ist derzeit nicht genau bezifferbar. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache wurden aufgenommen.|wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell