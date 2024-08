POL-PPWP: Fehlender Versicherungsschutz

Kaiserslautern (ots) - Am späten Samstagabend wurden mehrere Personen gemeldet, welche sich unberechtigt in dem Warmfreibad, Am Warmfreibad aufhielten. Zwei Personen konnten durch die Polizei festgestellt werden. Eine 27-jährige Frau versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, scheiterte jedoch an der Drehtür des Schwimmbades. Ihr und ihrem 31-jährigen Begleiter wurde ein Platzverweis erteilt. Ein Hausverbot seitens ...

mehr