Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ohne Versicherungskennzeichen aber mit Drogen unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagabend wurde ein 17-jähriger Jugendlicher in der Forellenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit einem E-Scooter fuhr. Grund der Kontrolle war ein fehlendes Versicherungskennzeichen an dem E-Scooter. Der Jugendliche konnte keinen Versicherungsnachweis vorzeigen. Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte auf einen Drogenkonsum, was ein durchgeführter Vortest bestätigte. Dem Jugendlichen wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt.|wey

