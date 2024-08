Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rote Fußgängerampel überquert und zugeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem PKW die Eisenbahnstraße und bog nach linke in die Barbarossastraße ab. Ein bisher unbekannter Mann überquerte zu diesem Zeitpunkt die Fußgängerfurt trotz Rotlicht der Fußgängerampel. Der PKW Fahrer musste daher abbremsen und der unbekannte Mann schlug ihm auf die Motorhaube. Der PKW Fahrer fuhr hieraufhin an den Fahrbahnrand und stieg aus. Noch bevor er den unbekannten Mann ansprechen konnte, ging dieser unvermittelt auf ihn zu und schlug auf ihn ein. Durch Zeugen wurde die Tat videografiert und die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, welche Angaben zu dem bisher unbekannten Mann machen können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an die pikaiserslautern1@polizei.rlp.de.|wey

