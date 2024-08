POL-PPWP: Übermüdet unterwegs...

Kaiserslautern (ots) - Am 13.08.24 kam es gegen 6:45 Uhr in der Ludwigstraße in Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter Fahrer verletzt wurde. Der 26- Jährige befuhr die Ludwigstraße in Richtung der Mainzer Straße, als er von einem vorbeifahrenden silbernen SUV gestreift wurde und hierdurch zu Boden fiel. Der Fahrer des SUV habe dann auch kurz angehalten und mit ihm gesprochen, sei dann jedoch ...

mehr