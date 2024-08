Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht mit leichtverletzter Person

Kaiserslautern (ots)

Am 13.08.24 kam es gegen 6:45 Uhr in der Ludwigstraße in Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter Fahrer verletzt wurde.

Der 26- Jährige befuhr die Ludwigstraße in Richtung der Mainzer Straße, als er von einem vorbeifahrenden silbernen SUV gestreift wurde und hierdurch zu Boden fiel.

Der Fahrer des SUV habe dann auch kurz angehalten und mit ihm gesprochen, sei dann jedoch weitergefahren.

Durch den Sturz zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, die ärztlich behandelt werden mussten.

Zeugen, die Hinweise zu einem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 in Verbindung zu setzen. |sme

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell