POL-BOR: Ahaus - Vandalismus an Kfz

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Hemden, Hamalandstraße; Tatzeit: 01.08.2024, 18.00 Uhr; Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in ein Geschäft in Bocholt-Hemden eingedrungen. Um in das Gebäude an der Hamalandstraße zu gelangen, hatten sich die Täter an einer Tür zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Diebe Tabakwaren. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) ...

mehr