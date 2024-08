POL-PPWP: Nächtlicher Schwimmbadbesuch

Kaiserslautern (ots) - Ein 23-jähriger Mann wurde am Freitagnachmittag am Stiftsplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit einem E-Scooter fuhr. Bei ihm wurde in der Folge eine Alkoholisierung von 0,65 Promille festgestellt. Zudem gab der Mann an, dass er Heroin konsumiert. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen 19:00 Uhr am selben Tag fiel der Mann in der ...

mehr