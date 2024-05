Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Landkreise Konstanz, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Rottweil) Warnung: Benzinbettler sind wieder unterwegs!

Landkreise Konstanz, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Rottweil (ots)

Die Polizei warnt vor Benzinbettler. Diese sind aktuell auch in den Landkreisen des Polizeipräsidiums Konstanz wieder unterwegs. Die Betrüger stellen sich mit eingeschaltetem Warnblinklicht und wild gestikulierend an den Straßenrand und täuschen eine Notlage oder Panne vor. Halten Autofahrer an, werden diese gebeten Geld für Benzin zu leihen oder es werden als Pfand angebliche Wertsachen angeboten, um dann an das gewünschte Bargeld der Helfenden zu gelangen. Häufig befinden sich in den angeblichen "Pannenautos" auch Kinder, die Mitgefühl auslösen sollen.

Wir empfehlen:

- Fallen Sie nicht auf diese Masche rein! - Verständigen Sie die Polizei! - Notieren Sie sich das Kennzeichen! - Lassen Sie sich auf nichts ein!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell