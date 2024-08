Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Betrunken einen Unfall verursacht

Am Dienstag kam es zu einem Unfall mit hohem Schaden in Sontheim an der Brenz.

Um kurz vor 17 Uhr befuhr ein 55-jähriger Skodafahrer die Hauptstraße in Richtung Brenzer Straße. Hierbei kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er fuhr über mehrere Absperrungspfosten und krachte dann in den Eingangsbereich eines dortigen Ladengeschäfts. Der Eingangsbereich des Geschäfts wird stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Mann setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Beim Rückwärtsfahren stieß sein Skoda gegen weitere Absperrungspfosten, gegen eine Laterne und schlussendlich gegen zwei Sprinter einer angrenzenden Firma. Durch den Aufprall wurden zwei Fiat Klein-Lkw gegen einen Carport geschoben und erheblich beschädigt.

Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Die Unfallursache war den Beamten schnell klar. Deutlich zu viel getrunken hatte der Mann. Dieser musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgegeben. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 27000 Euro. Ein Abschleppdienst barg das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug des Unfallverursachers.

