POL-UL: (GP) Ottenbach - Blinde Zerstörungswut

Ein Unbekannter richtete am Dienstag Schaden an zwei Bäumen in Ottenbach an.

Ulm (ots)

Wie eine Zeugin der Polizei mitteilte, war ein Mann kurz nach 9.15 Uhr in der Hauptstraße zu Gange. An zwei Bäumen vor dem Rathaus hatte der Unbekannte Löcher in die Stämme gebohrt und Nägel eingeschlagen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten im Beisein von Bauhofmitarbeitern fest, dass die Löcher mit einem Durchmesser von 15 mm und rund 50 mm tief gebohrt wurden und dass sich rund 14 Kupfernägel in den Stämmen befanden. Außerdem hatte der Vandale Streusalz an den Baumwurzeln hinterlassen, um so das Absterben der Bäume zu beschleunigen. Die Polizei Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter. Wie hoch der Schaden am Gemeinwohl ist, muss die Polizei noch ermitteln. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07161/851-0 entgegen.

Hinweis der Polizei:

Eine Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Freiheitsstrafe und Geldstrafe können die Folge sein, die dem Täter drohen. Mögliche Zeugen solcher Taten ermuntert die Polizei, sofort die Polizei zu verständigen, wenn irgendwo verdächtiger Lärm ist oder die Scheiben klirren. So können sie helfen, dass niemand auf einem Schaden sitzen bleibt, den andere verursacht haben.

