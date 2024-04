Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: "Protect your Bike" - Kampagne zur richtigen Sicherung von Zweirädern

Landkreis Verden (ots)

Die Polizei Niedersachen will mit der landesweiten Kampagne "Protect your Bike" - 2-RÄDER RICHTIG SICHERN, auf die Zunahme von Diebstählen hochwertiger, heutzutage oftmals elektrisch betriebener Zweiräder aufmerksam machen und gleichzeitig aufzeigen, wie diese am besten gegen Diebstahl geschützt werden können.

Zwischen 2019 und 2023 hatten sich die Fälle gestohlener Pedelecs, E-Roller und E-Bikes in Niedersachsen massiv erhöht. Mit Beginn des sommerlichen Wetters ist auch wieder ein Anstieg der Diebstähle von E-Bikes, Pedelecs und E-Scootern zu verzeichnen. Aber auch Zweiräder ohne Elektroantrieb bzw. E-Unterstützung sind weiterhin bei den Dieben begehrt. Ein guter Diebstahlschutz ist daher bei allen Zweirädern wichtig.

Das effektivste Mittel zum Diebstahlsschutz ist die Verwendung unterschiedlicher massiver Schlösser, zum Anschließen an feste Gegenstände. Hierbei sollte beachtet werden, dass das Schloss im besten Fall nicht am Boden liegt, sondern auf halber Höhe befestigt wird; dieses erschwert die Nutzung entsprechender Tatwerkzeuge. Durch die Verwendung unterschiedlicher massiver Schlösser erhöht sich der Diebstahlschutz erheblich, weil auch gut vorbereitete Fahrraddiebe in der Regel nur mit einem geeigneten Werkzeug unterwegs sind. Dazu kommt ein unverhältnismäßig hoher Zeitaufwand, der die Täter abschrecken kann.

Hochwertige Anbauteile, wie Ledersattel oder Bedienelemente, beispielsweise Fahrradcomputer oder Akkus, sollten ebenfalls geschützt werden, indem sie abgebaut werden oder abschließbar sind.

Sollte es dennoch zu einem Fahrraddiebstahl kommen, kann ein Fahrradpass hilfreich sein. Dieser enthält wichtige Informationen wie Individualnummer, Foto des Fahrrades, Angaben zum Besitzer und weitere detaillierte Informationen zu dem Zweirad. Mindestens die Fahrradrahmennummer sollte schon beim Kauf gemeinsam mit dem Händler aufgenommen und auf der Rechnung festgehalten werden.

Auch zahlreiche Fahrradhändler unterstützen die Kampagne "Protect your Bike" der Polizei Niedersachsen. Diese beraten schon beim Kauf im Sinne der polizeilichen Empfehlungen und beraten individuell entsprechend der persönlichen Sicherheitsbedürfnisse. Die Händler sind Partner der Polizei und entsprechend mit Informationsmaterial der Polizei ausgestattet.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Verden/Osterholz wird diesbezüglich unter anderem am 21.04.2024 beim "Gewerbepark Live" in Oyten sowie am 28.04.2024 anlässlich der Verdener Veranstaltung "Verden Mobil" zur Sicherung von Zweirädern vor Ort ansprechbar sein. Natürlich sind die Kollegen auch zu allen anderen Fragen polizeilicher Zuständigkeit ansprechbar.

Weiteres Informationen zu dem Thema gibt es unter unter: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/zum-saisonauftakt-fahrraeder-vor-diebstahl-schuetzen/

