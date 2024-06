Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Schüssen auf der Eisenstraße: Mögliche Zeugen warteten an einer Haltestelle in der Nähe des Tatorts

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft und der Polizei Dortmund

Mit mehreren Schüssen verletzte am Donnerstag (27.6.2024) um 21.11 Uhr ein unbekannter Schütze vor einem Fitnessstudio an der Eisenstraße 55 in Dortmund einen 53-jährigen Mann schwer. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht zwei mögliche Zeugen, die zur Tatzeit an der Haltestelle Eisenstraße auf die Stadtbahn (U 42 in Richtung Innenstadt) warteten. Sie führten Sporttaschen mit sich.

Nach ersten Erkenntnissen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft flüchtete der Schütze nach der Schussabgabe mit einem silbernen Kombi-Pkw von der Eisenstraße auf die Bornstraße in Richtung Norden, also in Richtung Eving, B236 oder Autobahn 2) und fuhr dabei an der Haltestelle und den beiden Männern vorbei.

Die Männer könnten die Schüsse gehört, möglicherweise die Tat auch gesehen und die Insassen des Autos sowie das Kfz-Kennzeichen gesehen haben. Die Mordkommission bittet die beiden Männer um Anruf bei der Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Wichtig sind darüber hinaus weitere Zeugenaussagen. Wer hat den silbernen Kombi vor oder während der Tat gesehen? Wer hat den Pkw während der Flucht auf der Bornstraße oder der Derner Straße in Richtung Norden gesehen? Hinweise auch dazu bitte an die Kriminalwache der Polizei in Dortmund.

Weitere Presseauskünfte erteilt ausschließlich Oberstaatsanwalt Carsten Dombert unter Tel. 01722913913 (veränderte Rufnummer).

