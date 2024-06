Polizei Dortmund

POL-DO: Abschlussmeldung: Viertes Spiel der UEFA EURO 2024 in Dortmund - Polizei zieht Bilanz

Dortmund (ots)

Das letzte Gruppenspiel im BVB Stadion Dortmund zwischen Polen und Frankreich zog noch einmal viele Fans in die Stadt, ins Stadion und in die Fan-Zones.

Neben den 60.000 fußballbegeisterten Zuschauenden im Stadion verfolgten mehrere tausend Fans die Begegnung am Friedensplatz und im Westfalenpark. Die Anhänger der französischen Nationalmannschaft führten einen Fan-Walk mit mehr als 5.000 Personen durch.

Insgesamt gab es lediglich einige wenige Verstöße gegen das Verbot des Abbrennens von pyrotechnischen Gegenständen. Dazu hat die Polizei Dortmund Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei blickt auf einen überwiegend friedlichen Verlauf des heutigen Spieltages zurück. Die Polizei setzte erneut auf eine offene, mehrsprachige Kommunikation mit den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern.

Ab sofort beginnen die Vorbereitungen auf das Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft hier in Dortmund. Die Polizei Dortmund hofft, dass auch die nächsten Spieltage wieder viele friedliche und fröhliche Menschen nach Dortmund bringen werden, die hier in Dortmund ein buntes Fußballfest erleben, ihre Mannschaften lautstark unterstützen wollen und sich dabei an Gesetze und Regeln halten werden.

