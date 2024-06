Polizei Dortmund

POL-DO: Scooter-Fahrer entreißt Fußgänger einen Stoffbeutel: Wer hat die Tat in Mengede gesehen?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0606

Einen geringen Bargeldbetrag, einen Personalausweis, ein Portmonee und ein Deutschlandticket erbeutete ein unbekannter Täter am Montag (24.6.2024) um 16.30 Uhr bei einem Raubüberfall auf der Rigwinstraße in Dortmund-Mengede. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Ein 49-jähriger Dortmunder lief über den Gehweg der Rigwinstraße, als der unbekannte Täter mit einem E-Scooter auf den Fußgänger zufuhr. Der Scooter-Fahrer konnte ihm in Höhe der Rigwinstraße 1 (am Busbahnhof) beim Vorbeifahren einen roten Stoffbeutel entreißen und damit entkommen. Der Unbekannte flüchtete in Richtung S-Bahnhof an der Straße "Am Amtshaus".

Verletzt wurde der Fußgänger nicht. Die Angaben zum Täter: 20 bis 25 Jahre alter Mann, weißes T-Shirt. Weitere Angaben zur Bekleidung, dem Aussehen und dem schwarzen E-Scooter liegen nicht vor. Der Scooter hatte ein Kennzeichen, das der Dortmunder jedoch nicht mehr erkennen konnte.

Die Polizei fragt: Wer hat die Tat auf der Rigwinstraße oder den Scooter-Fahrer im Umfeld gesehen und kann Angaben zu einem Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell