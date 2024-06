Polizei Dortmund

POL-DO: Lkw beschädigt Brücke: Polizei sucht Zeugen nach Unfallfllucht in Scharnhorst

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0605

Vermutlich ein Lkw-Fahrer hat am Montag (17. Juni 2024) die Decke der Brücke an der Flughafenstraße am Bahnhof in Dortmund-Scharnhorst beschädigt. Die Polizei konnte den geflüchteten Fahrer oder die Fahrerin und den Lkw bisher nicht identifizieren und sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen muss sich der Unfall zwischen dem 17. und 18. Juni (14:00 Uhr bis 04:45 Uhr) ereignet haben. Wer hat den Unfall gesehen und kann Angaben dazu machen? Hinweise bitte an die Polizeiwache in Scharnhorst unter Tel. 0231/132 3621.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell