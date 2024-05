Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Eversburg: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 41-Jähriger gegen 18:50 Uhr mit seinem Motorrad die Atterstraße in Richtung stadteinwärts, als er in Höhe der Schwenkestraße von einem PKW überholt wurde. Der Autofahrer scherte danach zu früh wieder ein, sodass der Motorradfahrer von der Fahrbahn gedrängt wurde und anschließend stürzte. Der 41-jährige Osnabrücker verletzte sich dabei leicht. Am Motorrad entstand Sachschaden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2515 entgegen.

