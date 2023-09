Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit alkoholisierten Radfahrer

Waltershausen (ots)

Am Samstag gegen 15:25 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW VW informiert. Der Radfahrer befuhr den Markt in Waltershausen und wollte nach rechts in die Borngasse. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem PKW VW. Der Radfahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Alkoholtest erbrachte einen Wert von 2,7 Promille. Nach der Unfallaufnahme wurde mit dem Radfahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Der Radfahrer blieb unverletzt.(as)

