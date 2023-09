LPI-GTH: Einbruch in Garage - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am Freitag Abend geriet ein Pärchen in einem Arnstädter Schnellrestaurant in der Alfred-Ley-Straße in eine verbale Streitigkeit. In der Folge bewarf der 37 jährige, lettische Staatsbürger seine 38 jährige, ebenfalls lettische, Lebensgefährtin mit einem Hamburger und bedrohte sie im Anschluss verbal mit dem Leben. Durch die eingesetzten Beamten konnte die Situation geklärt werden. Der ...

