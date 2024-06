Polizei Dortmund

POL-DO: Täter raubt Handy einer 31-jährigen Dortmunderin: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0610

Ein bislang unbekannter Täter hat in der vergangenen Nacht auf den 27. Juni gegen 1 Uhr einer 31-jährigen Dortmunderin auf der Alsenstraße das Handy geraubt. Der Täter riss der Dortmunderin das Handy aus der Hand und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung eines großen Einkaufszentrums an der Bornstraße.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der männliche Täter mit einem Fahrrad neben die 31-Jährige und riss ihr sofort das Handy aus der Hand. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in nördliche Richtung auf den Parkplatz eines großen Einkaufszentrums. Das Fahrrad ließ er zurück. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher, um es nach Hinweisen auf den Täter zu untersuchen.

Der Täter wird als 1,80 m groß und 35 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er hat eine schlanke Statur und schwarze, kurze Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkelgraue Cappy und dunkle Kleidung.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell