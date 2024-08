Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schulbeginn steht vor der Tür - Tipps für Eltern und Verkehrsteilnehmer

Bild-Infos

Download

Westpfalz (ots)

Heute in einer Woche, am Montag, den 26. August 2024, beginnt das neue Schuljahr in Rheinland-Pfalz. Für einige Schülerinnen und Schüler ist es der Beginn eines neuen Lebensabschnitts, denn viele der jungen Lernwilligen kommen neu in die Schule.

Neben den vielen neuen Eindrücken stehen die Kinder aber auch außerhalb des Schulgebäudes vor so manchen Herausforderungen - unter anderem im Straßenverkehr. Die Schulneulinge sind in der Regel noch völlig unerfahren, was die Risiken und Gefahren auf den Straßen betrifft, und zeigen daher oft ein unsicheres Verhalten. Deshalb gilt: Gerade in der Anfangszeit sollten alle Verkehrsteilnehmer mit mehr Erfahrung ihre Augen und Ohren noch offener halten als ohnehin schon.

Unser Appell: Fahren Sie die nächsten Wochen, insbesondere in der Nähe von Schulen, bitte vorsichtig, langsam und noch aufmerksamer als sonst. Bleiben Sie stets bremsbereit, da auch mit plötzlichen und unerwarteten Reaktionen von Kindern gerechnet werden muss.

An die Eltern, deren Kinder eingeschult werden, geht unser Tipp: Denken Sie bei den Vorbereitungen nicht nur an die Schultüte, sondern üben Sie mit Ihren Kindern auch den neuen Schulweg und zeigen Sie ihnen, wie sie sicher und eigenständig eine Straße überqueren können. Sorgen Sie am besten auch dafür, dass die Kleinen im Straßenverkehr gut sichtbar sind. Das geht zum Beispiel mit heller Kleidung und reflektierendem Material.

Wenn alle etwas (mehr) Rücksicht nehmen, kommt der Nachwuchs auch gut und sicher zur Schule...

Das Polizeipräsidium Westpfalz wird in den nächsten Wochen verstärkt Kontrollen auf den Schulwegen durchführen, um für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu sorgen.

Auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Westpfalz auf WhatsApp unter https://s.rlp.de/d6Qse und "X" (ehemals Twitter) unter @polizei_kl geben wir im Laufe der Woche weitere Tipps zum sicheren #Schulstart24.

Wir wünschen allen noch schöne restliche Ferientage und alles Gute für das neue Schuljahr! |clm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell