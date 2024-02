POL-OH: Fußgänger vom Pkw erfasst - Zusammenstoß

Fulda (ots) - Einbruch in Kirchengebäude Eiterfeld. In der Straße "Am Berg" im Ortsteil Arzell begaben sich Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag (07.02.) und Donnerstagmorgen (08.02.) in ein Kirchengebäude und brachen dort eine hölzerne Innentür auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an ...

