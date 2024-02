Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kirchengebäude - Einbruch in Garage

Fulda (ots)

Einbruch in Kirchengebäude

Eiterfeld. In der Straße "Am Berg" im Ortsteil Arzell begaben sich Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag (07.02.) und Donnerstagmorgen (08.02.) in ein Kirchengebäude und brachen dort eine hölzerne Innentür auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Garage

Petersberg. Im Kiefernweg brachen Unbekannte zwischen Mittwochabend (07.02.) und Donnertagmorgen (08.02.) in die Doppelgarage eines Wohnhauses ein und stahlen zwei Pedelecs im Gesamtwert von rund 15.000 Euro - ein silbergraues Mountainbike des Herstellers Haibike (Allmountain MTM), ein weißes Mountainbike des Herstellers Haibike (SDURO Full Seven 8). Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell