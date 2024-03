Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Junge Täter entwenden Fahrräder und Parfum - Polizei verhindert Flucht ++ Dannenberg - Holzbank und Teddybär entwendet ++ Bad Bevensen - Geldbörse entwendet - Polizei gibt Tipps ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Rangelei in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in der Bilmer Straße kam es am 19.03.2024 gegen 12:00 Uhr zu einer Rangelei. Dabei gerieten ein 66-Jähriger und ein 74-Jähriger nach vorausgegangenen Streitigkeiten aneinander. Der 66-Jährige verspürte dabei Schmerzen und bedrohte anschließend den 74-Jährigen. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Parfum entwendet - Polizei sucht zwei männliche Täter

Am 19.03.2024 gegen 18:00 Uhr betraten zwei männliche Täter mit jeweils dunkler Cap eine Drogerie in der Grapengießerstraße. Dort entwendeten sie Parfum und entfernten sich in unbekannte Richtung. Derzeit wird ermittelt um welches Parfum es sich handelte. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Verunfallt und abgehauen - Zeugen gesucht

Zu einem Auffahrunfall an einer Ampel mit zwei beteiligten PKW kam es am 18.03.2024 gegen 11:30 Uhr auf der Artlenburger Landstraße. Dabei einigten sich die beteiligten Personen darauf, an den Straßenrand zu fahren, um dort die Schadensregulierung zu besprechen. Der Verursacher entfernte sich jedoch anschließend ohne Absprache über den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den männlichen Fahrer und seinen weißen PKW gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Kellerraum - E-Scooter entwendet

In einen verschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Weißen Turm" wurde im Zeitraum vom 17.03.2024 bis zum 19.03.2024 eingebrochen. Die Täter brachen dabei gewaltsam die Schließvorrichtung auf und entwendeten unter anderem einen E-Scooter, diverse Billiardutensilien und ein TV-Gerät im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Junge Täter entwenden Fahrräder und Parfum - Polizei verhindert Flucht

Am 19.03.2024 gegen 20:30 wurden drei männliche Personen beobachtet, als sie versuchten das Faltschloss eines S-Pedelecs in der Heiligengeiststraße aufzubrechen. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Täter in einen Innenhof und konnten dort gestellt werden. Bei einem der Täter konnte entwendetes Parfum aufgefunden werden. Die Polizei beschlagnahmte die Handys der Täter im Alter von 16 und 18 Jahren und nahm einen der Täter in Gewahrsam. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Lüneburg - Erst Altkleidercontainer dann PKW in Brand gesetzt

Am 20.03.2024 gegen 05:45 Uhr setzte ein bislang unbekannter Täter einen Altkleidercontainer auf einem Parkplatz in der Straße "Mittelfeld" in Brand. Die Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindern. Der Altkleidercontainer im Wert von wenigen tausend Euro wurde durch das Feuer komplett zerstört. Wenige Minuten später brannte in der selbigen Straße ein Hyundai i30. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Schaden am PKW beträgt ca. 15000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Diebstahl in Lebensmittelgeschäft

Am 19.03.2024 gegen 12:00 Uhr betrat ein 16-Jähriger ein Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet, als er mehrere Artikel entwendete. Nachdem er angesprochen wurde; händigte er das Diebesgut im Wert von weniger als 50 Euro wieder aus. Der Mitarbeiter sprach ihm ein Hausverbot aus und brachte den Sachverhalt anschließend zur Anzeige.

Dannenberg - Holzbank und Teddybär entwendet

Am 19.03.2024 zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr entwendete ein derzeit unbekannter Täter eine Holzbank, welche vor einem Textilwarengeschäft in der Marschtorstraße abgestellt wurde. Bereits am 18.03.2024 wurde ein ca. 70cm großer Teddybär von eben dieser Holzbank entwendet. Der Gesamtwert beträgt etwas über 100 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - Berauschte Fahrt unter Alkohol und Drogen

Am 19.03.2024 gegen 21:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen VW Caddy, welcher die Bahnhofstraße entlangfuhr. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der 35-jährigen Fahrerin ergab, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille und ein Drogentest verlief positiv auf den Wirkstoff "Amphetamin". Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Bad Bevensen - Geldbörse aus Handtasche entwendet - Polizei gibt Tipps

Beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Medinger Straße am 20.03.2024 gegen 09:45 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter die Geldbörse einer Seniorin aus ihrer Handtasche. Der Wert der Geldbörse samt Inhalt beträgt etwas über 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei Tipps um sich vor Taschendieben zu schützen:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen.

- Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden, mit welchem Anliegen auch immer.

- Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab.

- Verteilen Sie Wertsachen auf verschiedene Innentaschen Ihrer Kleidung und bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell