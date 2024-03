POL-LG: ++ Brand auf einer historischen Hofanlage ++ Feuer zerstört ehemaliges Forsthaus; jetzt Mehrparteienhauses ++ Bewohner können Gebäude verlassen ++ mehr als 1.000.000 Euro Sachschaden

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ Brand auf einer historischen Hofanlage ++ Feuer zerstört ehemaliges Forsthaus; jetzt Mehrparteienhauses ++ Bewohner können Gebäude verlassen ++ mehr als 1.000.000 Euro Sachschaden ++ Feuerwehren im Großeinsatz ++

Lüchow-Dannenberg - Prezelle, OT. Wirl

Zu einem Großbrand auf einer historischen Hofanlage in Prezelle, OT. Wirl (Landkreis Lüchow-Dannenberg) kam es in den Nachtstunden zum 19.03.24. Gegen 02:20 Uhr war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand im Bereich des Reetdaches des Mehrparteienhaues (ehemaliges Forsthaus in einem Waldgebiet) gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von mehr als 200 Einsatzkräften im Einsatz und konnte durch den schnellen Einsatz eine Brandausbreitung auf naheliegende Bäume sowie andere Gebäude verhindern. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches können durch die Einsatzkräfte zwei Bewohner im Alter von 66 und 67 Jahre aus zwei unterschiedlichen Wohnungen angetroffen werden. Nach ersten Befragungen befanden sich keine weiteren Personen im Haus mit insgesamt acht Wohneinheiten.

Im Augenblick der Brandentdeckung stand das Reetdach des Gebäudes bereits im Vollbrand, so dass das Gebäude in Folge des Brandes komplett zerstört wurde. Der entstandene Sachschaden wird in einer ersten Schätzung auf zirka 1.000.000 Euro beziffert. Die Löscharbeiten dauern bis in die Morgenstunden an.

Die Polizei hat erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit können weder Brandstiftung noch ein technischer Defekt abschließend ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell