POL-CUX: Alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (13.08.2024) kam es gegen 18:00 Uhr in der Kirchenpauerstraße in Cuxhaven zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wendete ein 23-jähriger Mann aus der Wurster Nordseeküste mit seinem PKW im Bereich einer Kreuzung in der ...

