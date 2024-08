Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall in Cuxhaven - drei Personen verletzt - Motorradfahrer wird schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (13.08.2024) kam es gegen 18:00 Uhr in der Kirchenpauerstraße in Cuxhaven zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wendete ein 23-jähriger Mann aus der Wurster Nordseeküste mit seinem PKW im Bereich einer Kreuzung in der Kirchenpauerstraße, ohne dies vorher anzukündigen. Ein 19-jähriger Cuxhavener wollte in diesem Moment mit seinem Motorrad an dem PKW vorbeifahren und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß erlitt der 19-jährige schwere Verletzungen und musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr bei dem jungen Mann.

Der 23-jährige Fahrzeugführer des PKW wurde, ebenso wie eine 63-jährige Mitfahrerin, leicht verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden an den Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell