Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Vereinsheim in Sievern - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Geestland/Sievern. In der Zeit vom 07.08.2024 bis 11.08.2024 kam es in der Sievener Straße in Geestland-Sievern zu einem Einbruchsdiebstahl in das dortige Vereinsheim des TSV Sievern. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem verschlossenen Verkaufscontainer auf dem Gelände des Vereinsheims.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Vereinsheims beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743 9280 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell